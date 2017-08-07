Лондон, 7 августа, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Соосновательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова и бизнесмен Роман Абрамович расстались после 10 лет совместной жизни. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на советника предпринимателя бизнесмена Джона Манна, который зачитал совместное заявление пары.

Marina Lystseva Роман Абрамович

«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями», — говорится в заявлении Абрамовича и Жуковой.

Отметим, что экс-супруги также пообещали воспитывать общих детей и продолжать работу в совместных проектах.

Напомним, что бизнесмен Роман Абрамович женился на Жуковой в 2008 году. Церемония бракосочетания была закрытая.