Санкт-Петербург, 15 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 2 августа Временное правительство постановило: предоставить военному министру и министру внутренних дел по взаимному их соглашению право выносить постановление о заключении под стражу лиц, деятельность которых представляется особо угрожающей обороне государства, внутренней его безопасности и завоеванной революцией свободе, и предлагать этим лицам покинуть, в особо назначенный для этого срок, пределы России. В случае отказа или их самовольного возвращения, они заключаются под стражу.

Неизвестный художник. Открытка из серии «Дети играют в революцию». «Домашняя милиция»

«Известия» печатают приказ Савинкова по военному ведомству, в котором признается большое значение за войсковыми комитетами в деле переустройства армии на демократических началах, а также героическое их поведение в последних боях.

«Приказываю всему командному составу войти в самое тесное сотрудничество с войсковыми комитетами, всячески укрепляя их положение и авторитет и способствуя работе их в законных рамках».

Терещенко в беседе с представителями печати заявил:

«Временное правительство ни в какой мере не выказывало отрицательного отношения к Стокгольмской конференции, да вообще никакого отношения, в ту или другую сторону, к этой конференции не считает возможным высказать, считая ее частным делом тех партий и организаций, которые в ней участвуют…»

Министр финансов Михаил Иванович Терещенко (1886–1956)

В этом ключе им была послана телеграмма русскому поверенному в делах в Лондоне.

«Наоборот, и Керенский, и я неоднократно указывали представителям союзных правительств па желательность не чинить препятствий в выдаче паспортов делегатам, едущим на Стокгольмскую конференцию».

Заседание Бюро ВЦИК обсуждает и выбирает бюджетную комиссию. Избирается комиссия для обследования работ отделов.

Заслушивается доклад Ходорова о работе на фронте. В нем указывается, что в настроении армии наступил перелом: наладились строевые занятия и т. д.; в первую очередь, по мнению докладчика, надо восстановить собрания, если не сразу явочным порядком, то хотя бы разрешительным. Далее докладчик указывает на нетерпимость обстановки, в которой действуют военно-полевые суды. Не оговорено соблюдение судебных гарантий, право на защиту, право использования военно-полевыми судами всей шкалы наказаний, право на изъятие по неподсудности. Бюро могло бы обратить на все это внимание военного министра.

Остро также стоит вопрос об офицерстве. Оно совершенно изолировано, образует свои замкнутые организации.

«Но самым большим злом, вносящим наибольшее разложение, является «Народная газета», распространяемая там в сотнях тысяч экземпляров и вытесняющая наши издания. Нужно абсолютно исключить возможность ее дальнейшего появления на фронте».

«Известия» печатают приказ генерала Щербачева по войскам Румынского фронта, где он напоминает всем начальствующим лицам о необходимости поддержать авторитет выборных организаций и их работу, без вмешательства их в оперативную часть.

«Правда» пишет о наступлении на солдатские комитеты:

«Говорят, что дело комитета только хозяйственные бумажки подписывать, а не в политическую и общественную жизнь роты вмешиваться. И уже пользуются вовсю «декларацией прав» …правом смещений и назначений. Неугодные лица удаляются из роты властью ее командира. На фронт уже в большинстве частей назначают без ведома комитетов и т. д.».

На солдатском митинге

На заседании Гордумы Петрограда выясняется, что министр-председатель и министр продовольствия окончательно решили назначить ревизию Продовольственной Управы. Комиссия для ревизии должна состоять из трех представителей Гордумы, трех от правительства, трех от Советов и трех от торгово-промышленников. После прений принимается резолюция, предложенная эсерами и поддержанная меньшевиками, против кадетов и большевиков, за участие в ревизии:

«Считая необходимым всестороннее выяснение состояния продовольственного дела в Петрограде, а также условий и характера деятельности Петроградской Центральной Продовольственной Управы, не допуская в то же время мысли о злоупотреблениях со стороны Управы, Петроградская Гордума постановляет произвести выборы в назначенную Временным правительством комиссию с ревизионными функциями».

«Рабочий и солдат» печатает приветственные резолюции от трех фабрик и войсковых частей по поводу выхода газеты. Рабочие фабрики «Скороход» собрали 1079 р. и постановили отпустить в кредит из сумм завкома 10 000 р. на поддержку газеты «Рабочий и солдат».

Рабочие-подростки Путиловского завода вынесли резолюцию, в которой посылают привет вождям Ленину, Зиновьеву, Коллонтай, Каменеву, Троцкому, Луначарскому и всем арестованным, протестуют против травли и выражают «свое глубокое презрение тем с.-р. и меньшевикам, которые продолжают сожительствовать с буржуазией и позволяют водить себя на поводу Керенскому и Церетели» и т. д.

Общее собрание рабочих завода Лангензипена приняло резолюцию протеста против организации «правительства спасения», требует установить власть «революционной диктатуры», называет созыв совещания в Москве «сдачей всех революционных позиций и предательством рабочего класса», требует отмены смертной казни.

Рабочим Невского завода из револьвера убит известный провокатор Лавров, только что выпущенный из тюрьмы.

Общий вид лафетно-снарядной мастерской Путиловского завода

Забастовочный комитет Гельсингфорса вручил генерал-губернатору резолюцию, выработанную на вечернем митинге. Участники депутации согласились подождать ответа Временного правительства.

В Новочеркасск из Петрограда привезли под конвоем четырех казаков-большевиков, присланных за большевистскую агитацию и участие в событиях 3—5 июля. Препровожденные отданы в распоряжение коменданта.

Съезд рабочих кооперативов заслушивает ряд приветствий и доклад о рабочей кооперации. Докладчик дает исторический обзор. В настоящий момент насчитывается до 1 миллиона рабочих, состоящих в кооперативах, идет рост крупных кооперативов и уничтожение мелких.

Заслушиваются доклады с мест. Представитель Северной области указывает, что в их объединении состоят 120—215 тысяч рабочих и 60 тысяч крестьян. Представитель Донбасса указывает, что у них преобладают зависимые от администрации кооперативы. Представитель Урала указывает, что у них рабочая кооперация тоже зависит от заводоуправлений.

Докладчик от Москвы отмечает, что в их объединение входит 115 потребительских обществ. В настоящее время союз ведет усиленную борьбу за освобождение зависимых кооперативов. От Петрограда сообщают, что там в объединение входят 49 кооперативов, с общим количеством членов 130 тысяч. Союз ведет энергичную борьбу с зависимой формой рабочей кооперации.

Закрылся съезд представителей министерства земледелия при губернских земельных комитетах. Принята резолюция о необходимости «скорейшего проведения законов, регулирующих земельные отношения впредь до окончательного решения земельного вопроса Учредительным собранием»…

Крестьяне на сенокосе

На железнодорожном съезде в Москве заслушивается сообщение о беседе Юренева с президиумом съезда. Старый президиум слагает с себя обязанности. Выбран новый президиум.

Открылись заседания малого войскового круга в Новочеркасске. Заслушаны доклады Каледина и Богаевского о работе войскового правительства и речь члена Государственной думы Родичева.

На вечернем заседании заслушаны речи Аджемова (члена Госдумы), Зеелера (комиссара правительства в ростовском градоначальстве). Речь последнего звучала в крайне черносотенных тонах. Далее заслушивается доклад Богаевского о конференции казачьих войск и доклады с фронта.

На съезде большевиков заслушиваются доклады Харитонова и Закса по уставу. Оглашается весь устав в целом, потом по пунктам, причем вносится ряд поправок. Председатель вносит предложение, чтобы быстрее закончить съезд, снять с порядка дня вопрос об Интернационале и объединении партий. Предложение принимается. Оглашаются приветствия от общего собрания Петроградской группы социал-демократов Польши и Литвы, от политических заключенных из «Крестов», от Петроградского Совета профсоюзов.

Заслушиваются доклад Харитонова от подсекции по организации молодежи и Самойловой о пропаганде и агитации. Председатель оглашает письмо Мартова и Астрова:

«Уважаемые товарищи! Приветствуем съезд вашей партии, собравшийся в столь тяжелое для нее время, в разгар преследований и травли, которым подвергается представляемое ею течение в русском социализме… и пользуемся случаем, чтобы выразить еще раз наше глубокое возмущение против клеветнической кампании, которая целое течение в русской соц.-демократии стремится представить агентурой германского правительства…

К сожалению, глубокое расхождение в вопросе о методах рабочего движения и революционной борьбы делает все еще невозможным то объединение всех партийных элементов, оставшихся верными знамени интернационализма, которое само по себе привело бы к удесятерению силы социалистического пролетариата России и влияния его на ход революции.

… Не должна быть допущена подмена задачи завоевания власти большинством революционной демократии задачей завоевания власти в борьбе с этим большинством и против него…»