Казань, 7 августа, 2017, 15:52 — ИА Регнум. В Казани из-за предстоящего строительства комплекса в районе дома №6б на улице Дзержинская разгорается скандал. Общественность просит главу республики Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина запретить строительство на территории объекта культурного наследия. Об открытой петиции корреспонденту ИА REGNUM рассказал её автор — представитель регионального отделения Трудовой партии в РТ Иван Климов, уточнивший, что обращение будет отправлено и на имя генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой.

Fendes Ансамбль Казанского Кремля

«Сегодня я также отправлю запросы в УФАС по РТ по торгам на участок. Сведений о том, что они проводились, нет ни на сайте Комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани, ни на сайте torgi.gov.ru. Кроме того, согласно приказа Минкультуры РФ от 8 сентября 2015 года за № 2367 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского Кремля, XVI — XVIII вв.», включённого в Список всемирного наследия, а также требований к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон» строить капитальные строения в центре Казани запрещено. Данный объект будет закрывать вид на Казанский Кремль», — заявил Климов.

Ранее в казанских СМИ появилось фото паспорта объекта, на котором значилось, что на участке с кадастровым номером 16:50:010307:13 проводятся археологические изыскания. Их заказчиком числилось ООО «АМ Групп», генподрядчиком — ООО «Феста», а подрядчиком — ООО «Поволжская археология». Завершить работы должны были во втором квартале 2017 года.

По информации Управления градостроительных разрешений исполкома Казани, 23 июня 2015 года ООО «АМ Групп» было выдано разрешение на строительство административно-делового центра на улице Чернышевского. А 2 декабря 2016 году взамен ранее выданного разрешения на строительство эта же компания получила разрешение на строительство гостиницы на той же улице.

В ЕГРЮЛ с подобным названием в Казани фигурируют восемь компаний, но только у одной совпадает адрес с тем, что указан в паспорте объекта. При этом с адресом, который указан в базе выданных разрешений на строительство, совпадений нет ни у одного ООО. Компания создана 10 декабря 2014 года. Учредитель и директор в одном лице — Рустэм Билалов. Интересно то, что адрес, указанный в разрешении на строительство, совпадает с юридическим адресом генподрядчика — ООО «Феста».

ИА REGNUM отмечает, относительно этого же участка приказом Минкультуры РФ от 25 июля 2016 года № 1690 научному сотруднику обособленного структурного подразделения «Институт археологии имени А.Х.Халикова Академии наук РТ» Эдуарду Карпову было выдано разрешение на проведение археологических раскопок на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII веков» в зоне строительства здания по улице Чернышевского (кадастровый номер 16:50:010307:13). Срок действия разрешения заканчивался 31 декабря 2016 года.

По информации Ивана Климова, в результате тех работ были обнаружены культурные напластования XVII—XXI веков.

Приказом Минкульта РФ от 31 июля 2017 года № 1265 было выдано разрешение на проведение археологических наблюдений на территории этого же участка. Разрешение сроком до 31 августа 2017 года получил замдиректора по развитию того научного ведомства Фаяз Хузин.

По данным с публичной кадастровой карты, участок площадью 3 597 кв. м. с данным кадастровым номером фактически расположен на улице Дзержинского, 6б и является собственностью публично-правовых образований. Его кадастровая стоимость — 47 846 214,9 рубля. По документу он предназначен «под административно-деловой центр, объекты гостиничного сервиса». Последние изменения, суть которых не уточнена, были внесены в государственный кадастр недвижимости 31 марта 2017 года.

Тот факт, что власти Казани в курсе проводимых работ на данной территории, подтверждает распоряжение замруководителя исполкома Игоря Куляжева от 25.10.2016 года №3933р. В нём речь идёт об ограничении движения транспорта по улице Дзержинского с 1 ноября 2016 по 8 июня 2017 года.

«Обязываю Общество с ограниченной ответственностью «АМ Групп» (Р. А. Билалов) работы производить с обеспечением восстановления благоустройства закрытой территории», — говорится в документе.

В 2017 году в сети появился сайт, презентующий новый апарт-отель Odette. Его девелопером заявлена инвестиционно-строительная компания «КамаСтройИнвест», а застройщиком ООО «АМ Групп». Номер разрешения на строительство как раз совпадает с тем, что был выдан компании в декабре 2016 года. А сам объект позиционируется, как «шикарные апартаменты под стенами Казанского Кремля».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Камастройинвест» создано 12 декабря 2006 года в Казани. Учредитель — частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Апплена Инвестментс Лимитед», зарегистрированная на Кипре. Генеральный директор ООО — Делюс Сиразетдинов. Согласно данным с официального сайта Казанской городской думы, гендиректор компании является депутатом и членом комиссии по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству, комиссии по социально-экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности.

Юридический адрес ООО «Камастройинвест» совпадает с юрадресом ООО «Феста» и тем, на который было выдано разрешение на строительство — улица Каюма Насыри, 3.