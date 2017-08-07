Лондон, 7 августа, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж 6 августа заявил, что США нашли для себя новый Ирак в Венесуэле, сообщает канал HispanTV.

Efecto Eco Протесты в Венесуэле. 2017

Знаменитый австралийский журналист снова предупредил о том, что Соединенные Штаты в течение многих десятилетий преследовали в Венесуэле интересы, вращающиеся вокруг добычи нефти.

«Мы нашли наш новый Ирак… это Венесуэла», — написал Ассанж на своей странице в Twitter, ссылаясь на давление, которое Вашингтон оказывает на венесуэльское правительство с помощью различных учреждений, международных организаций и санкций.

Сообщение, отправленное в социальную сеть, сопровождается видео российского телеканала RT, в котором директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео признает, что США действуют в координации с Мексикой и Колумбией с целью свержения правительства Венесуэлы.

В ответ на это власти Венесуэлы заявили, что не важно, принимает или нет администрация президента США Дональда Трампа избранное в стране Учредительное собрание, получившее практически неограниченные полномочия — правительство США не имеет права вмешиваться во внутренние дела других стран.

Напомним, 5 августа страны-члены Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай решили приостановить на неопределенный срок членство Венесуэлы в блоке со ссылкой на «слом демократического порядка», из-за чего они вынуждены применить «демократический пункт», предусмотренный в Протоколе Ушуайя Устава МЕРКОСУР.