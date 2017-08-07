Москва, 7 августа, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов изъяли загранпаспорт у режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом он сам сообщил в интервью газете Süeddeutsche Zeitung.

MediaPhoto.Org Заграничный паспорт гражданина России

«До сих пор я — лишь свидетель, но у меня забрали загранпаспорт, — говорит Серебренников. — Я не могу выехать за границу».

При этом режиссер добавил, что в сентябре 2017 г. должен ставить в Штутгарте оперу-сказку немецкого композитора Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель».

«Я надеюсь, что смогу выполнить мой договор, — говорит Серебренников. — Я буддист, я медитирую, так я пытаюсь справиться со своими делами».

Перевод статьи на сайте Inosmi.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая 2017 г. в квартире режиссера Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре», художественным руководителем которого он является, прошли обыски. Затем Серебренников был вызван на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении 200 млн рублей бюджетных средств.

Читайте также: Серебренников прокомментировал ситуацию с обысками и допросом

Читайте также: Куликов о Серебренникове: «Еще обыск не прошел, а кампания уже звучала»