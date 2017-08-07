Донецк, 7 августа, 2017, 15:24 — ИА Регнум. До 2019 года в ДНР будет введена обязательная школьная форма. Об этом 7 августа говорится в сообщении министерства промышленности и торговли ДНР.

Школьная форма в СССР

Как отметил глава ДНР Александр Захарченко, он уже подписал указ о введении школьной формы. «С 2019 года форма будет обязательной и установленного образца, сейчас дизайнеры ее разрабатывают. Также решается вопрос, на какой фабрике она будет шиться. Это большой заказ, около 100 тысяч комплектов. Наша легкая промышленность сразу заработает, ведь это и дополнительные рабочие места», — подчеркнул Александр Захарченко.

Как отметила одна из студенток, в свое время единая школьная форма дисциплинировала и объединяла учащихся, поэтому сейчас вопрос о введении формы в республиканских учебных заведениях особенно актуален. Над разработкой образцов формы будут работать лучшие донецкие дизайнеры.

Читайте также: В августе в Луганске начнут раздавать бесплатную школьную форму

Глава ДНР считает, что введение обязательной школьной формы имеет и экономическую составляющую. Швейные фабрики получат работу, будет наполняться бюджет.

Напомним, что в соседней ЛНР было принято решение предоставить школьную форму в 2017−18 учебном году для всех первоклассников бесплатно.