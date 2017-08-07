КНДР собирается преподать США «серьезный урок»
Пхеньян, 7 августа, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Северная Корея готова преподать США «серьезный урок» в случае, если они продолжат предпринимать военные меры против Пхеньяна, сообщает 7 августа Reuters.
Министерство иностранных дел Северной Кореи подчеркнуло, что новые санкции СБ ООН, принятые против страны, являются незаконными.
Подобная политика в будущем будет иметь сильные ответные меры, считают во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи.
По утверждению КНДР, ООН и ее Совет Безопасности злоупотребляют своими полномочиями.
По словам министерства, испытанная в июле межконтинентальная баллистическая ракета является законным правом Северной Кореи на самооборону, кроме того, она способна достичь США.
Напомним, 5 августа СБ ООН ввел очередные санкции в отношении КНДР, решение было принято единогласно. Теперь на Пхеньян наложены дополнительные ограничения на экспорт некоторой продукции, что может сократить поступления в бюджет страны на одну треть.