Москва, 7 августа, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Россия активизирует работу по сокращению зависимости от доллара в ответ на новые санкции США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью изданию «Международная жизнь».

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«Мы (власти РФ), конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее», — уточнил дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2017 г. глава Белого дома Дональд Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах против РФ, Ирана и Северной Кореи. Новые меры Вашингтона в частности затрагивают энергетические проекты РФ, такие как «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

В ЕС этот законопроект вызвал беспокойство, поскольку он накладывает ограничения на сотрудничество с российскими компаниями по строительству трубопроводов и отдает приоритет экспорту энергоресурсов США в Европу.

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