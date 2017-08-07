Ярославль, 7 августа, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники в мэрии Ярославля.

Александр Шиханов может войти в команду мэра Ярославля

В настоящее время Александр Шиханов входит в курс дел, пока приказа о его назначении на должность нет. Сам он от каких-либо комментариев воздерживается.

Напомним, Александр Шиханов с 1995 по 2014 год служил на различных должностях в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. В 2014 году был назначен пресс-секретарем губернатора. По мнению Александра Шиханова, его главным достижением на этой должности стало повышение позиции губернатора Сергея Ястребова в рейтинге «Медиалогии» с 84 места из 85 в 2014 году до 72 в 2015 и 49 по итогам первого полугодия 2016 года.