Севастополь, 7 августа, 2017, 14:54 — ИА Регнум. В Севастополе уточняют списки избирателей, границы избирательных участков и готовят помещения для голосования к выборам, которые пройдут 10 сентября. Об этом на аппаратном совещании 7 августа сообщил директор департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Валентин Демидов.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Демидов сообщил, что в Севастополе в день выборов откроется 180 участков для голосования. Однако месторасположение некоторых участков пришлось изменить из-за не соответствия нормам безопасности. В настоящее время не решен вопрос с обустройством 10 участков. Шесть из них расположены на вторых этажах зданий, поэтому в ближайшее время на них установят необходимое оборудование для удобства избирателей с ограниченными возможностями.

Демидов также добавил, что уточняется список границ избирательных участков, в перечень адресов мест регистрации избирателей включены около 100 тысяч адресов. К спискам 2016 года добавили 10 тысяч выявленных новых адресов.

«Это как новые дома, введенные эксплуатацию последние годы, так и не учтенные ранее, в том числе 39 садовых товариществ», — сказал Демидов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным городской избирательной комиссии, по стоянию на 1 июля в городе насчитывается 306 тыс. 631 избиратель, что почти на пять тысяч больше, чем на выборах в ЗС и референдуме в 2014 году.

В ГИКе отметили, что около 15% севастопольецв проживают не по адресам регистрации, поэтому организован прием заявления для голосования по фактическому месту проживания.

По данным Севастопольстата, численность населения Севастополя на 1 июля 2017 года составила 432 тыс. 172 человека и выросла с начала года на 3 тыс. 419 человек.

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Напомним, 10 сентября, в единый день голосования, в Севастополе пройдут прямые выборы губернатора города, дополнительные выборы одного депутата Законодательного собрания по одномандатному округу в Гагаринском районе города, а также выборы пяти депутатов муниципальных органов власти. Из бюджета города на выборы планируют израсходовать 35 млн рублей.