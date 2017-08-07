Астана, 7 августа, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Президент Казахстана в апреле 2017 года своей статьей «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» запустил процесс, который подхватил весь чиновничий аппарат и партия власти. Теперь в Казахстане словосочетание «модернизация сознания» слышится, кажется, даже из утюгов. Разрабатываются комплексные планы, повсюду пытаются вести разъяснения, каким образом государство будет модернизировать сознание своих граждан. Однако казахстанский социолог Есет Есенгараев считает, что казахстанское общество не принимает в процессе активного участия, так как «не созрело до уровня саморазвития». О том, что именно мешает казахстанцам, он рассказал сегодня, 7 августа, в интервью 365info.kz.

(сс) Amway Kokshetau Казахские буквы до перехода на латиницу

По мнению социолога, все необходимые для модернизации факторы находятся в зачаточном состоянии. А в условиях недостаточной развитости современной социальной теории, политологии, философии решать задачи, связанные с модернизацией общественного сознания, практически невозможно.

«Перефразируя известный анекдот, можно сказать, что в Казахстане есть два заблуждения, связанных с модернизацией общественного сознания: первое — то, что в Казахстане есть общественное сознание, второе — то, что его можно модернизировать. А если серьезно, то о наличии общественного сознания можно говорить, когда оно основывается на развитом теоретическом мышлении, когда у него есть философская и социологическая основа», — объясняет социолог.

Существующее положение вещей социолог объясняет советским прошлым.

«Советские люди, ввиду своего подчиненного образа жизни, не выработали современную модель мышления и поведения, основанную на критической рациональности и автономии. Не выработали ценности, которые бы без принуждения сверху стимулировали их саморазвитие. И впоследствии, когда советская модель исчерпала себя, выяснилось, что люди не могут автономно саморазвиваться. Они продолжают нуждаться в силе, которая мобилизовала бы их. Советская модернизация позволила в определенной степени решить задачу форсированного промышленного роста, но в целом задача модернизации так и не была решена», — говорит Есенгараев.

Что касается других стран, то, по утверждению социолога, на Западе модернизация происходила больше снизу, чем сверху. А, например, в Японии государство хоть и сыграло роль в модернизации, но с параллельным активным участием самого общества.

«Сегодня у нас инициатива модернизации идет от государства, а народ не проявляет сильной устойчивой активности. А в большинстве стран мира проблема модернизации пока вообще неразрешима», — отмечает он.

Социолог поясняет, что для решения задачи модернизации необходимо современное социально-гуманитарное образование: по истории, политологии, социологии и философии.

«Историческое образование при этом у нас в определенной степени развито, но оно не дает теоретического понимания. Для нас сейчас важнее развитие социально-теоретических представлений современного типа», — отмечает Есенгараев.

Он утверждает, что в Казахстане «хромает» еще один фактор, необходимый для модернизации — проблема с наличием признанных национальных интеллектуальных авторитетов. Именно они могли бы задавать вектор тематики дискуссий и распространять те ценности, которые необходимы для современного развития.

«Те люди, которые называют себя политологами и присутствуют в информационном поле, по большей части являются обозревателями, так называемыми «говорящими головами», нежели политологами. Потому что политолог — это тот, кто проводит собственные исследования политической проблемы, используя научные методы. И таковых у нас в Казахстане очень мало… Сегодня мы даже не можем назвать ни одного философа или социолога и политолога, труды которых формировали бы представления людей и стимулировали бы их к размышлению об обществе и о себе. И в таких условиях меня удивляет то, что почему-то из перечня вузовских стандартных предметов политология и социология были исключены. Хотя для решения проблемы модернизации общественного сознания прежде всего необходимо знание современной теоретической социологии. Без современной социальной теории общество не только не сможет модернизироваться, оно будет «скатываться» больше к архаическим и мифологическим представлениям о себе», — объясняет социолог.

И это уже происходит, утверждает Есенгараев, приводя в качестве примера аргументы казахстанского обозревателя Айдоса Сырыма по ситуации с переходом на латиницу.

«К сожалению, он делает безапелляционные заявления по поводу латиницы, игнорируя элементарную логику. А проблема ведь достаточно сложная. Сарым считает, что переход к латинице означает модернизацию общественного сознания. Но для такого радикального вывода нужны достаточно сильные аргументы, а он вообще воздерживается от необходимости приводить элементарные логические и фактические доводы. Он просто приписывает латинице такую чудесную способность модернизировать общественное сознание. Мышление, основанное не на логических и фактических аргументах, а лишь на приписывании рассматриваемому явлению определенных признаков, называется аскриптивным. И такая логика, конечно же, характерна не для модернизированного, то есть современного сознания, а характерна для архаического, досовременного мышления», — поясняет Есенгараев.

Социолог напомнил, что на латинице основана письменность не только развитых стран Запада, но и всей Латинской Америки, всех не арабских стран Африки и ряда стран Азии. А это значит, что нельзя прийти к однозначному выводу, что латиница автоматически приводит к модернизации, на основе географии распространения.

«Как видим, не все страны с латинской письменностью являются модернизированными. А в таких развитых странах, как Япония, Тайвань, Южная Корея и у бурно развивающегося Китая письменность основана на иероглифах. Отсюда вывод, что модернизация не является следствием только типа письменности, она является результатом сочетания множества причин. Но очень часто наши люди склонны какому-то явлению приписывать сверхъестественные свойства, а потом начинают в него верить и абсолютизировать. Все это называется фетишизация. А модернизация сознания подразумевает критическое осмысление существующих проблем и нахождение рациональных путей решения», — продолжает разъяснять Есенгараев.

Он также подверг критике утверждение Айдоса Сырыма, что благодаря латинице казахстанцы быстрее выучат английский язык. Социолог опять же напомнил, что география распространения латиницы гораздо шире распространения английского языка, и этой графикой пользуются и испанцы, и итальянцы, и поляки, и немцы.

«Так что, зная графику, автоматически постичь английский язык не удастся. И модернизация общественного сознания происходила во многих развитых странах мира не на основе английского языка. Язык страны, где впервые утвердилась современная общественная система — в Нидерландах — также не английский, а разновидность немецкого языка. Можно добавить модернизационные успехи стран Юго-Восточной Азии. Языки этих стран также сильно отличаются от английского. Также многие страны, где официальным государственным языком является английский, относятся к слаборазвитому «третьему миру», — говорит Есенгараев.

По его наблюдениям, сегодня в Казахстане идет фетишизация английского языка, что вредит реальным модернизационным процессам.

«Модернизации общественного сознания никогда не добиться ни циркулярами сверху, ни фетишизацией одного способа. Она будет происходить, если мы достигнем соответствующего уровня образования, укоренения определенных ценностей. Нам не стоит увлекаться лозунгами, а следует видеть проблему через призму ее практического решения», — заключил он.

Напомним, Есет Есенгараев является кандидатом исторических наук и работает в сфере социологии и политологии. Его научные интересы как раз связаны с проблемами модернизации и эволюции общественных институтов. Он имеет большой опыт преподавательской деятельности в сфере высшего образования и консалтинговых услуг по проблемам социально-политических технологий. В последнее время часто публикуется в различных СМИ Казахстана по актуальным общественно-политическим вопросам.

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