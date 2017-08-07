Чебоксары, 7 августа, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Напомним, в январе 2017 года ОДН (под общедомовыми нуждами подразумеваются холодная и горячая вода, отведение сточных вод и электроэнергии) перестали быть коммунальной услугой и появились в платёжках в разделе жилищных услуг. Всё бы ничего, но Минстрой РФ почему-то решил изменить и порядок расчёта за общедомовые нужды: стали начислять по нормативу, а не по показаниям приборов учёта. С учётом того, что в регионах зачастую нормативы были высокими, это вызвало волну протеста в тех субъектах, где уже практически завершена работа по оснащению домов приборами учёта, и они на себе ощутили резкий рост платы за ОДН.

ИА REGNUM В Чебоксарах

Сильно «штормило», как констатируют чиновники, и Чувашию, где свыше 98% многоквартирных домов имеют счётчики. Тогда федеральный центр дал новое указание регионам: пересчитать нормативы.

ИА REGNUM Брифинг в Чувашии

«Норматив раньше высокий был. Маленько высокий. Люди оплачивали больше. То есть первые начисления большие пошли в январе 2017 года, потом начали корректировать, исходя из показаний прибора учёта, потому что действительно оно меньше. Но сегодня в 2,5 раза он занижен — по крайней мере, норматив по электричеству. Поэтому я не думаю, что норматив большой», — заявил на брифинге заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики Александр Юркин.

Под давлением общественности Минстрой отступил. В результате через полгода в России опять меняется Жилищный кодекс в части оплаты ОДН. Теперь жители смогут платить за содержание жилого помещения не по нормативу, установленному в регионе, а по общедомовому счетчику. То есть нововведение устанавливает приоритет показаний счетчиков, и у жильцов появилась возможность выбрать способ расчета платы.

«По-другому говоря, законодатель предусмотрел несколько видов оплаты за общедомовые нужды. Если собственник никакого решения не принимает, то управляющая компания начисляет по нормативу — с последующим перерасчётом в сторону уменьшения или увеличения исходя из показаний прибора учёта. Исключение составляет, если собственник помещения на общем собрании принимает решение об изменении такого норматива, то есть исходя из среднемесячной оплаты потребления коммунальных ресурсов при содержании общего имущества с последующей корректировкой платы, исходя из общедомовых приборов учёта. Третий случай, когда собственник помещения принимает на общем собрании решение, исходя из фактического потребления коммунальных ресурсов, то есть сколько показал прибор учёта — столько и начислили», — отметил Александр Юркин.

То есть всё в итоге сводится к показаниям общедомового счётчика. По большому счёту, вернулись к тому, с чего начинали. Что констатируют и чиновники.

«Даже если вы примете по нормативу, а по факту будете потреблять больше, то вам доначислят. Показания приборов учёта — константа, вокруг которой всё вертится», — сказала заместитель руководителя Государственной службы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Ирина Крылова.

«Думаю, что решение в пользу жителей. Давно ждали», — отметил Александр Юркин, подчеркнув, что «инициаторы» такого решения — граждане: «Собирались на селекторах, в целях защиты граждан было предложено изменить принятое ранее решение о плате по нормативам в пользу граждан».

Чувашские чиновники со вздохом облегчения констатируют, что «наконец-то весь порядок к концу июля устаканился». По данным властей, в настоящее время в республике жители около 50% домов определились с порядком оплаты: они будут платить, исходя из фактического потребления. Чиновники заверяют: плата за ОДН изменится незначительно. По данным Госжилинспекции Чувашии, доля ОДН за электроэнергию для жильцов пятиэтажек составляет в среднем 50 рублей, для девятиэтажек — 60−120 рублей. За водоснабжение — «практически мизер».

Отвечая на вопрос о том, зачем нужны были «нововведения», Александр Юркин пояснил, что ОДН, исходя из формулировки, предполагает «содержание общего имущества, это в содержание жилья должно входить, а не коммунальные ресурсы»:

«Только из-за этих мыслей ввели. Хотели, конечно, сделать не выше норматива, но дело в том, что ряд управляющих компаний привели очень много примеров, которые действительно их банкротят, и собственники помещений никакого решения не принимают».

«Это чисто федеральное законодательство», — не стала комментировать действия федеральных чиновников Ирина Крылова.

Заместитель председателя республиканской общественной организации «Союз собственников жилья» Тамара Манаева считает, что изменение порядка начисления платы за ОДН предпринято, «прежде всего, для выкачивания дополнительных денег»:

«Потому что очень большая доля домов, которые находятся в хорошем состоянии и используют энергоэффективные технологии, поэтому соответственно очень мало денег уходит на их ремонт и содержание. А норматив, который предлагает регион и который формируется по неизвестной мне методике, не учитывает, сколько потребил человек. И норматив этот завышенный. То есть это «лишние» деньги. А когда по России начались вопросы, большие претензии, начало расти социальное напряжение — Минстрою пришлось отступить, потому что это была глупость».

По мнению Манаевой, решение должно быть за жильцами, потому что все дома — разные.

«Эксперты и общественники ещё в начале года говорили: «Что за дурь? Все дома разные». Если по уму делать, то жители сами должны решать. И то, что принято такое решение, — большой шаг вперёд, общественность сыграла свою роль», — сказала заместитель председателя республиканской общественной организации «Союз собственников жилья».

Тамара Манаева также с сожалением отметила, что эти нововведения рождаются в недрах Минстроя, где заместителем министра работает её земляк Андрей Чибис.

«К сожалению, да, Чибис курирует. Считаю, что человечек этот не на своём месте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние проекты Минстроя РФ по обязательным взносам на капремонт или ОДН вызвали в регионах волну народного возмущения и протест. Даже в спокойных регионах люди массово выходят на митинги, добавляя головную боль губернаторам. Между тем Минстрой РФ дистанцируется от порождённых проблем, кивая на нерасторопность регионов и виня их во всех грехах. Так, в феврале Андрей Чибис заявил, что 14 регионов РФ занимаются подтасовкой данных при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, корректируя программу в последний месяц года и отчитываясь о выполнении 100% плана.

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Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов призвал коллег из других оппозиционных партий подготовить совместное обращение к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с требованием признать неудовлетворительной реализацию программы капремонта многоквартирных домов и принять в связи с этим необходимые кадровые решения в Минстрое РФ.