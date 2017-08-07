Москва, 7 августа, 2017, 13:58 — ИА Регнум. К концу недели в Москве воздух прогреется до +32 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Pezibear Жара

По прогнозам метеорологов, во вторник 8 августа прогнозируется переменная облачность, без осадков, температура воздуха днём прогреется до +23 градусов. В среду 9 августа немного потеплеет: столбик термометра покажет 23−25 градусов тепла.

В четверг температура воздуха составит 25−27 градусов тепла, а в пятницу 11 августа потеплеет до +29, при этом прогнозируется переменная облачность, местами пройдёт кратковременный дождь.

В субботу 12 августа жителей и гостей столицы ожидает кратковременный дождь, температура воздуха прогреется до 29 градусов. Воскресенье станет самым тёплым днём недели: температура днём составит 27−32 градуса, без осадков.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что самым жарким днём лета и всего 2017 года в Москве стало 29 июля. Термометр главной метеостанции города показывал 31,9 градуса тепла.