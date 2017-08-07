Москва, 7 августа, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Отпуск по уходу за ребенком мог стать причиной ухода телеведущего шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова с «Первого канала». Об этом пишет журнал Elle со ссылкой на источники, близкие к телеведущему.

Mikhail Popov Андрей Малахов

«Предстоящее пополнение в семье пара пока не комментирует, — говорится в сообщении. — Впрочем, источники, близкие к паре, сообщают, что именно беременность супруги телеведущего стала камнем преткновения в вопросе дальнейшей судьбы Малахова на Первом канале».

По данным источников, телеведущий решил уйти в декретный отпуск в связи с беременностью супруги, а представители канала якобы встретили данное известие «негативно».

Новый продюсер ток-шоу якобы заявила, что Малахову нужно выбирать между ток-шоу и декретным отпуском. По сообщению источников, такая постановка вопроса показалась ведущему абсолютно циничной и неприемлемой.

31 июля ряд СМИ сообщил, что известный телеведущий Андрей Малахов переходит с «Первого канала» на ВГТРК. По одной из версий, уход ведущего якобы вызван возвращением на «Первый канал» ранее работавшего здесь продюсера Натальи Никоновой.

Читайте также: Сменить Малахова на Первом канале могут немедийные персоны

Читайте также: «Замочную скважину Малахова не закроют»