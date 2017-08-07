Чувашия, 23 сентября, 2004, 12:25 — ИА Регнум. C 1 октября по 25 декабря в городе Чебоксары пройдет городская акция "Подари себе жизнь". Она проводится в рамках Года молодежи и здорового образа жизни с целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики асоциальных явлений, повышения культуры и патриотизма среди подростков и молодежи. В акции задействованы все структурные подразделения социального блока администрации города Чебоксары, а также администрации районов города. Планируется проведение массовых спортивных, культурно массовых мероприятий, конкурсов с участием подростков и молодежи, цикла тематических встреч, бесед, круглых столов, лекций, видеолекториев, семинаров в учебных заведениях города, организация выставок в учреждениях культуры, цикла телепередач, пропагандирующих здоровый образ жизни и многое другое, сообщает пресс-служба администрации столицы Чувашии.