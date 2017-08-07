Калуга, 7 августа, 2017, 14:13 — ИА Регнум. 2-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на первом этаже многоквартирного дома в городе Боровск. Ребенок госпитализирован, его состояние оценивают как удовлетворительное. Об этом 7 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Калужской области Лилия Мошкова.

Открытое окно

По предварительным данным, мальчик играл в комнате с маленькой сестрой, подошел к открытому окну, облокотился на москитную сетку и выпал на улицу. Мать детей в это время также находилась в квартире, готовила еду на кухне, отец был на работе.

В ходе проверки выяснено, что жилищно-бытовые условия жизни детей нормальные, семья полная, характеризуется положительно. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Главная причина несчастных случаев — оставление ребенка без присмотра взрослых. Также нельзя оставлять малышей с детьми постарше, но которые сами являются малолетними. Если ребёнок остается в комнате один, — то следует закрывать окна, балконные двери и не располагать мебель у окна. Обязательно нужно исключить возможность самостоятельного доступа ребенка к подоконнику и конечно принять меры к недопущению самостоятельного открывания окна ребенком. Для этого необходимо закрывать окна на замки и снимать ручки. В комнате, где находятся дети, окна надо открыть только под присмотром взрослых и в так называемом режиме «проветривание», — заявила Мошкова.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM заявили в известной в Калуге фирме по установке пластиковых окон, детей часто обманывает кажущаяся безопасной москитная сетка, которой прикрыто окно.

«Ни одна москитная сетка не рассчитана на весь ребенка. Как правило, маленькие дети воспринимают москитную сетку на окне, как некую преграду и нередко облокачивается на нее, что недопустимо», — отметила менеджер компании Светлана.

По словам представителя фирмы, для того, что бы обезопасить детей от падения из окон покупателям предлагается так называемый «Детский замок». Его установка на стоит порядка 600 рублей. При этом москитная сетка со специальной запирающейся на фиксатор ручкой обойдется примерно в 1150 рублей.

Напомним, с начала весенне-летнего сезона в Калужской области произошло 7 падений детей из окон. В основном это дети в возрасте от 2 до 4 лет, из благополучных семей. Практика показывает, что чаще всего маленькие дети выпадают из окон, закрытых москитными сетками.