Москва, 7 августа, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Отмечается, что на похороны пришли около 20 человек, его самые близкие друзья и родственники, в том числе продюсер Игорь Матвиенко. Яковлева проводили долгими аплодисментами. Могилу, куда захоронили урну с прахом, украсили еловыми ветками и белыми хризантемами.

Dmitry Rozhkov Олег Яковлев, 2013 год

Как сообщало ИА REGNUM, бывший солист «Иванушек» умер утром 29 июня в одной из больниц Москвы. Артист находился в реанимации из-за пневмонии.

По мнению близких артиста, проблемы со здоровьем у него начались давно и были связаны с тем, что он курил с 20 лет. Певец Кирилл Андреев, проработавший с Яковлевым в группе 15 лет, сообщил, что артист «сгорел» буквально за полтора месяца.