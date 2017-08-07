Рыбинск, Ярославская область, 7 августа, 2017, 12:55 — ИА Регнум. 5 августа в Рыбинске в ходе празднования дня города торжественно открылась реконструированная Красная площадь. Правда, обновленные фасады с дореволюционной орфографией вызвали ожесточенные споры, а авторов вывесок обвинили в безграмотности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rybinsk.ru Красная площадь в Рыбинске

Внимание общественности привлекла стилизованная вывеска «Хлѣбный гостинный дворъ». Мучной гостиный двор превратился в Хлебный, а «гостиный» написали с удвоенной «н». Жители Рыбинска обвинили авторов в безграмотности, но те, кто занимался реконструкцией площади, считают, что это дань исторической традиции.

«Когда мы принимали решение о том, как это писать, я консультировался с нашим рыбинским краеведом Александром Михайловым. Мы долго беседовали на этот счет. Мучной двор — название более употребляемое в народе, но Хлебный — все же официальное. Да, люди больше привыкли к Мучному двору. Как человек, который работает с архивными документами, пишет книги по истории Рыбинска, Александр Михайлов сказал, что название может быть и таким. Мы решили все же остановиться на слове «Хлебный», чтобы воссоздать дух и образ старой площади Рыбинска. Это подчеркивает бренд города как Хлебной столицы. Кроме того, слово «Хлѣб» буквой ять подчеркивает наш замысел придать площади дореволюционный вид» — пояснил корреспонденту ИА REGNUM фолк-музыкант Митя Кузнецов, по инициативе которого на Красной площади и появились вывески под старину.

Что же касается слова «гостинный», то здесь Митя Кузнецов отмечает, что досконально изучил этот вопрос и ссылается на дореформенную орфографию: сохранились дореволюционные фотографии и открытки, где присутствовали оба варианта написания: и «гостиный», и «гостинный».

«Вопрос про два «н» говорит о неграмотности самих вопрошающих. Такие сомнения появляются у тех, кто не интересовался дореформенным написанием слова. Не нужно ходить в библиотеку, достаточно открыть Интернет, где имеется много фотографий, старинных открыток, подписанных именно «Гостинный». Решение написать «Гостинный» с двумя «н» я принял единолично, так как знал, что ничего не нарушил с точки зрения дореформенной орфографии. И потом, если мы пишем «Хлѣбный» в дореволюционном стиле, то было бы неправильно, если слово «гостиный» будет написано на современный манер» — говорит Митя Кузнецов.

Чтобы прекратить споры, Митя Кузнецов предлагает установить табличку, где будут перечислены другие имена Хлебного гостиного двора и рассказана его история.

«Я беседовал с нашим главным архитектором Николаем Лосевым, который проектировал площадь, и он поддержал такую идею. Если принципиальных людей коробит и возмущает вывеска — это нормально. Нет никакой проблемы разместить табличку, которая объясняет, что название «Хлебный» употреблялось наравне с «Мучным» — говорит Митя Кузнецов.