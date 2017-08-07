Москва, 7 августа, 2017, 12:53 — ИА Регнум. В России ближе к осени цены на сельхозпродукцию будут снижаться. Об этом сегодня, 7 августа, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, передает «Россия 24».

skeeze Овощи

По его словам, прежде всего, цены будут снижаться на овощи. «В августе цены на самые востребованные овощи (картофель, морковь, капусту, свеклу) упали на 15%», — отметил он.

«Нам нужно больше производить, чтобы цена не росла, а снижалась и была прибыльной для сельхозпроизводителя», — пояснил Ткачев.

Начало лета было холодным в России, что осложнило работу аграриев. Но, по его словам, в Минсельхозе уверены в хорошей погоде в августе и осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат в июне 2017 года лета зафиксировал всплеск цен из-за холодной погоды в РФ и роста импортных овощей и фруктов. Рост оказался впечатляющим. Он превысил показатели всех предыдущих лет, чего не наблюдалось уже много месяцев подряд.

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