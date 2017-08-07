* запрещённая в России организация

Кабул, 7 августа, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совместно с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили десятки мирных жителей в афганской деревне, сообщает 7 августа Agence France-Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (запрещенная в России организация)

Преступление, проведенное совместно двумя террористическими группировками, призвано подчеркнуть решимость боевиков в своем желании свергнуть правительство Афганистана.

Преступление было совершено 5 августа, среди 50 убитых в деревне Сайяд были женщины и дети.

«Это была совместная операция боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил заместитель губернатора провинции Забихулла Амани.

«Они также вербовали боевиков из других провинций, а также совершили нападение на деревню Мирзафаланг», — добавил он.

Напомним, группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются противостоящими друг другу организациями, объявившими взаимный джихад. Совместная преступная операция является необычной и вызывает беспокойство у властей Афганистана, а также у той части мирового сообщества, которая не хотела бы объединение данных группировок.

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