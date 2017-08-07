Донецк, 7 августа, 2017, 12:39 — ИА Регнум. По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили четыре раза режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Пришиб, Желобок, Фрунзе, Калиново.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, гранатометы, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 74 раза. Под огнем оказались 28 населенных пунктов.

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По данным Украины, двое солдат ВСУ получили ранение. «Штаб АТО» зафиксировал 18 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Широкино, Павлополя, Новотроицкого.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Новоалександровки, Авдеевки, Новотошковского.

Напомним, гражданская война на Восточной Украине продолжается с 2014 года. Киевские войска не прекращают попыток выбить с позиций ополченцев ДНР и ЛНР, несмотря на подписанные Минские соглашения о мирном урегулировании конфликта.