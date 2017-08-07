Калуга, 7 августа, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Житель Калуги размещал в уличных библиотеках города включённые в федеральный список экстремистских материалов брошюры запрещённой в России секты «Свидетели Иеговы». Об этом 7 августа на региональном координационном совещании руководителей органов государственной власти заявил начальник центра по противодействию экстремизму МВД России по Калужской области Сергей Ерахтин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Russianname Проповедники Свидетелей Иеговы распространяют свою литературу

«С 2002 года и по настоящее время судами области были признаны экстремистскими и внесены в федеральный список 30 материалов, выявленных на территории региона», — заявил Ерахтин.

На совещании шла речь о мерах по недопущении в регионе разрастания идеологии экстремизма. По словам Ерахтина, в 2015 году из шести зарегистрированных преступлений данного вида, три являлись насильственными (побои, угроза убийством). Уже в 2016 году зарегистрировано семь подобных преступлений, а в первом полугодии 2017 года — шесть преступлений, которые совершили только с использованием интернет-ресурсов.

Напомним, летом 2013 года в Калуге открыли первую городскую круглосуточную уличную библиотеку, внешне напоминающую небольшой домик-скворечник. Чтобы пользоваться библиотекой под открытым небом, не надо иметь специального читательского билета. Каждый желающий в любое время суток может взять понравившуюся ему книгу. Если потом он не захочет с ней расставаться, то взамен можно принести другую.

Как сообщало ИА REGNUM, число заблокированных интернет-сайтов с публикациями экстремистского характера за 2016 год достигло трёх тысяч. По словам министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, сейчас в России ведётся мониторинг распространяемой в интернете информации.

Глава МВД уточнил, что в 2016 году сотрудниками правоохранительных органов установлено 200 фактов содействия террористической деятельности и 1450 экстремистских преступлений. За этот период экстремистскими и запрещёнными на территории России признаны 13 структур.