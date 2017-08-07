Чебоксары, 7 августа, 2017, 12:11 — ИА Регнум. В Чувашии в аварию попала машина скорой помощи. Как сообщил ИА REGNUM начальник пресс-службы МВД по республике Олег Ашнин, в результате происшествия пострадали шесть человек. Ехавшая в машине роженица была госпитализирована в родильное отделение.

21.мвд.рф ДТП со скорой в Чувашии

ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошло вечером 6 августа в Новочебоксарске на автодороге Кугеси — Новое Атлашево — Новочебоксарск. По предварительным данным полиции, водитель ВАЗ-111 930 при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся со спецавтомобилем. ГАЗ-384 067 с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом двигался в попутном направлении по встречной полосе.

В результате аварии пострадали шесть человек. 66-летний водитель легковушки был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ребер. Его пассажирка, водитель «скорой помощи» и две медсестры после оказания медицинской помощи были отпущены домой. 24-летняя жительница города Мариинский Посад, которая находилась в салоне спецавтомобиля, была госпитализирована в родильное отделение медучреждения. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции Чувашии проводится проверка.

Как стало известно ИА REGNUM из собственных источников, девушка благополучно родила. Её жизнь и здоровье вне опасности.

«С учётом данного ДТП, с начала года в Чувашии зарегистрировано 11 дорожных происшествий с участием автомобилей скорой медицинской помощи, в которых пострадали шесть человек. Как правило, авария происходит из-за того, что водители не уступают дорогу спецавтомобилю, либо не соблюдают дистанцию», — прокомментировали в МВД по Чувашии.

Отметим, помимо ДТП, были факты и возгорания спецмашин. В прошлом году в Чувашии вспыхнул УАЗ скорой медицинской помощи, следовавший в город Чебоксары. Огонь охватил двигатель машины во время движения. Сбить пламя самостоятельно водителю не удалось. Пожар ликвидировали прибывшие спасатели. В результате ЧП поврежден силовой отсек авто. Водитель и врачи не пострадали

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По данным ГИБДД Чувашии, в январе-июле 2017 года на дорогах республики произошло 720 ДТП, в которых 78 человек погибли и 913 получили травмы. Было задержано почти 3 тыс. водителей управлявших транспортным средством в алкогольном опьянении. В ведомстве отмечают, что с наступлением тепла количество ДТП увеличивается почти на 20%, пик аварийности приходится на июль и август — период массовых отпусков. Так, в июле в ДТП погибли 17 человек, еще 170 получили травмы.

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