Рим, 7 августа, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Полиция города Рагуза (Сицилия) раскрыла преступную группу, состоящую из 15 добровольцев пожарной бригады отряда Санта Кроче Камерина. Преступники поджигали леса, чтобы заработать деньги.

skeeze Лесные пожары

Как сообщает La Repubblica, добровольцы получали примерно десять евро в час за работу в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Мужчины обвиняются в мошенничестве против государства.

Полицейские выследили лидера группы добровольцев, который отсутствовал на смене, вместо этого он выезжал в леса, чтобы устроить поджог, а потом возвращался на место «работы», ожидая сообщений о новых очагах возгорания и предоставляя пожарным отрядам помощь своей бригады.

Расследования были начаты благодаря отчетности командира пожарной охраны города Рагуза, который заметил, что одна бригада добровольцев выезжает на вызовы чаще, чем остальные.

Напомним, из-за засушливого лета и аномальной жары, которая царит в Италии с мая месяца, в результате многочисленных пожаров выгорели почти 72 тысячи гектаров лесов. Больше всего пострадали области Сицилия, Калабрия, Кампания и Лацио. Прокуратура на местах ведет расследования, так как в причинах возгорания не исключается умышленный поджог.