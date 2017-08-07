Парфино, Новгородская область, 7 августа, 2017, 11:40 — ИА Регнум. В посёлке Парфино Новгородской области намерены создать парк из фанеры местного комбината. Как сообщили ИА REGNUM в департаменте экономического развития региона, проект молодых архитекторов был представлен на форуме «Таврида» в Крыму, а затем поддержан в московской школе управления «Сколково», где обучалась команда моногорода.

Моногорода.рф Эскизный проект фанерного парка для посёлка Парфино

Предполагается, что «Фанери парк» появится между зданием заводоуправления ОАО «Парфинский фанерный комбинат» и районным домом культуры, на главной улице посёлка, улице Ленина, к 2018 году. Стилистику будущего парка определила авиационная тематика: именно парфинская фанера использовалась при постройке первых российских самолетов «Святогор» и «Илья Муромец». Киоски и лавочки бульвара также будут напоминать крыло самолёта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Парфино Новгородской области, где в 2008 году с закрытием фанерного комбината обострилась ситуация, хотят создать территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). «Парфинский фанерный комбинат» осенью 2013 года с торгов приобрело ЗАО «Красный якорь», имеющее фанерное производство в Кировской области. В развитие предприятия было инвестировано около 253 млн рублей, однако численность работающих на «Парфинском фанерном комбинате» снизилась вдвое — сейчас там заняты около 900 человек, в то время как до кризиса 2008 года на комбинате было 2028 работников.

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Напомним, всего в Новгородской области пять монопрофильных образований: помимо Парфино, это города Пестово и Боровичи, посёлки Угловка Окуловского района и Краснофарфорный Чудовского района.