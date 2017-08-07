Нижний Новгород, 7 августа, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Жители Нижнего Новгорода готовы в жару рискнуть своим здоровьем и здоровьем своих детей. Запрещающие знаки и таблички не останавливают жителей города от того, чтобы искупаться в Гребном канале в жаркую погоду.

Андрей Репин ИА REGNUM Купание

А тем временем СК РФ пытается выяснить причины гибели 8-летнего мальчика, утонувшего в пруду села Круглово Ардатовского района.

Пока удалось установить, что ребенок совместно со старшим 10-летним братом переходил пруд вброд. На середине пути старший брат, который шел впереди, обернулся и не увидел младшего. Мальчик закричал, и на помощь пришли местные жители, которые извлекли тело уже мертвого ребенка.

При осмотре тела погибшего мальчика телесных повреждений не обнаружено.