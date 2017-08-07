Казань, 7 августа, 2017, 11:36 — ИА Регнум.

Автовладельцы не верят в то, что, получив право самим устанавливать тарифы на ОСАГО, страховщики не начнут их со временем повышать. «Законодательная инициатива от Минфина России, вносящая поправки к закону об ОСАГО, — это попытка ведомства найти консенсус со страховщиками, но при этом интересы автовладельцев не рассматриваются», — заявил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM руководитель казанского отделения МОО «Федерации автовладельцев России» Рамиль Хайруллин.

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«Если документ будет принят, то можно будет сказать, что страховщики добились своего и взяли тарифы в свои руки, — отметил Хайруллин. — И несмотря на то, что на первом этапе обещают либерализацию и право страховщиков лишь на понижение тарифа, не стоит забывать о следующих этапах. На мой взгляд, этот первый этап предпринят для того, чтобы не злить и так злой автонарод. Им пока не дали всех возможностей, но они добивались «свободных» цен и они почти их добились».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках предложенного Минфином РФ проекта поправок к закону об ОСАГО на первом этапе либерализации ведомство готово предоставить страховщикам право только снижать, а не повышать тарифы.

При этом страховщики смогут самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри утверждённых ЦБ базовых значений. Сейчас «вилка» тарифов устанавливается регулятором на каждый вид транспорта.

Автоэксперт также добавил, что лучшим решением в сфере ОСАГО было бы поступление платежей в ЦБ РФ.

«А страховщикам платить процент за посреднические услуги, не более того», — уточнил он.

Комментируя то, что страховые компании должны будут для установления тарифа учитывать манеру вождения водителя и нарушения ПДД, Рамиль Хайруллин поддержал эту часть инициативы: «За нарушения я соглашусь, что нужно повышать, и делать это в разы».

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Напомним также, что максимальный размер страховой премии по ОСАГО, согласно поправкам, не сможет превышать трёхкратного значения базовой ставки тарифа.