Брюссель, 7 августа, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Бюджет Европейского союза (ЕС) после Brexit (выход Великобритании из ЕС) может недосчитается 10 — 12 млрд евро в год. Об этом еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил в интервью немецкому таблоиду Bild.

Petr Kratochvil Брексит

По мнению чиновника, компенсировать недостающие средства ЕС можно будет за счет экономии, а также более высоких взносов стран-членов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум, на котором большинство жителей страны высказались за выход королевства из ЕС. 29 марта 2017 года была официально запущена процедура выхода Великобритании из ЕС.

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