Пекин, 7 августа, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Неизвестный инвестор из КНР намерен приобрести крупный пакет акций английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает китайское издание «Чжунго жибао» со ссылкой на британскую газету «The Sunday Times».

VirusMaster Панорама стадиона ФК Манчестер Сити

По данным британских журналистов, за последние три недели представители китайского бизнесмена, который предпочел не раскрывать своего имени, связались сразу с несколькими акционерами футбольного клуба и предложили держателям акций продать их доли по высокой цене, пишет «Чжунго жибао».

По неподтвержденным данным, китайский инвестор намерен приобрести до 80% акций всемирно известного футбольного клуба. В качестве потенциальных покупателей рассматриваются богатейшие бизнесмены из КНР, в том числе основатель Alibaba Джек Ма и основатель Baidu Робин Ли. Сами бизнесмены пока не прокомментировали заявления британских журналистов.

В последние годы инвесторы из КНР проявляют огромный интерес к европейскому футболу. Так в 2015 году китайская корпорация Wanda Group приобрела 20% акций футбольного клуба «Атлетико» за 45 млн евро. Китайским корпорациям и бизнесменам принадлежат крупные пакеты акций клубов «Эспаньол», «Гранада», «Ницца», «Лион», «Астон Вилла» «Интер» и «Милан».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, исполнительный директор футбольного клуба «Милан» Хан Ли сообщил о создании специального фонда, предназначенного для популяризации футбола среди школьников в Китае.