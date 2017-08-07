Москва, 7 августа, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра и осадков в Москве на 7 августа объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

ИА REGNUM Ливень в Москве

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в российской столице днем ожидается от 22 до 24 градусов тепла. Опасность представляет порывистый ветер до 15 метров в секунду, а также осадки в виде дождя.

«Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.