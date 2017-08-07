Москва, 7 августа, 2017, 10:55 — ИА Регнум. С текущей недели и по 6 сентября Минфин РФ вновь серьезно займется валютными интервенциями: всего для этих целей будет направлено 47,6 млрд рублей, которые удалось накопить благодаря более высокому, чем ожидалось, объему как добычи, так и экспорта углеводородов, и налоговым сборам с нефтегазовых компаний, оказавшихся существенно выше прогнозов благодаря ослаблению курса нацвалюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Банк России Рубль

«Из-за стабильного рубля и турбулентности на сырьевых рынках в июле на операции по закупке валюты регулятору удалось выделить всего лишь 74,3 млн рублей, тогда как объемы валютных интервенций в прошлом месяце были на уровне 45,1 млрд рублей в июне, максимальный уровень в текущем году наблюдался в феврале — 113 млрд рублей, а всего с начала 2017 года Минфин потратил на покупки 308 млрд рублей», — привел цифры эксперт.

«Важно понимать, что в предыдущие периоды валютные интервенции практически никак не отражались на курсе рубля благодаря активному притоку со стороны иностранных инвесторов, обеспечивающих повышенных спрос на отечественную валюту. Сейчас ситуация обратная: крупные игроки предпочитают закрывать позиции по российским активам и рублю, что уже успело негативно отразиться на курсе», — считает Мащенко.

«В данный момент российская валюта невероятно сильно зависит от нефтяных цен. Если на сырьевых рынках не добавится позитива, то можно прогнозировать дальнейшее, плавное падение рубля до отметок 61,50 за доллар и 73,50 за евро в среднесрочной перспективе», — полагает эксперт.

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