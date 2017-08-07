Ла-Пас, 7 августа, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес 6 августа во время празднования 192-й годовщины независимости отметил экономические показатели страны, несмотря на трудности от падения цен на нефть, и заявил, что времена «боливийской скорби» прошли, сообщает El Diario.

Questiondigital.com Эво Моралес

В своей речи на специальном заседании парламента Моралес заявил, что снижение цен на нефть, из которых индексируется цена на боливийский природный газ, оказало влияние на некоторые показатели, однако, «несмотря на эту экономическую проблему, национальная экономика продолжает расти».

«Мы уже не во временах траура, закончилось время боливийской скорби, наступили времена большой силы», — подчеркнул Моралес во время тоста на обеде, организованном в честь годовщины независимости страны.

В своей речи президент отметил, что в период с 2006 по 2014 год, до «кризиса цен на нефть», средний рост в Латинской Америке составлял 3,98%, в то время как в Боливии экономический рост доходил до 4,95% ВВП в год.

По словам Моралеса, с приходом экономического кризиса регион в среднем вырос на 0,36%, а показатель Боливии составил 4,8%.

Он подчеркнул, что государственные инвестиции выросли с $629 млн в 2005 году до $6,026 млрд в 2016 году, в то время как в 2017 году госинвестиции планируются на уровне $8,229 млрд.

Президент отметил как еще один признак экономического здоровья рост вкладов в финансовую систему, которые в 2016 году достигли $21,5 млрд, а на июнь 2017 года составили $21,777 млрд.

Между тем Моралес посетовал на падение национальных резервов, которые достигли пика в $15 млрд в 2015 году и сократились до $10 млрд в 2016 году, однако он отметил, что в первой половине 2017 года начался их рост, и в настоящее время их объем составляет $10,333 млрд.

Снижение цен на нефть оказало влияние на нефтяные доходы Боливии, которые снизились с $5 млрд, достигнутых в 2014 году, до $1,7 млрд в 2016 году.

Тем не менее Моралес отметил, что до национализации нефтяных ресурсов в 2006 году доходы государства от сектора составляли всего $300 млн, а в 2017 году они ожидаются на уровне $1,855 млрд.

Президент подчеркнул, что ежегодные инвестиции в нефтегазовый сектор страны составили в среднем $2 млрд за последние одиннадцать лет, и 2017 году ожидаются на уровне $1,876 млрд.

Внутренний спрос на электроэнергию вырос с 700 до 1500 МВт, что, по словам Моралеса, означает «наличие экономического роста, появление новых малых, средних и крупных предприятий».

Напомним, по официальным данным правительства Боливии, за последнее десятилетие в стране с населением чуть более 10 млн человек, по крайней мере, 1,6 млн боливийцев вышли из состояния крайней бедности, а разрыв в доходах между богатыми и бедными на национальном уровне сократился с 128 до 46 раз.

В период с 2005 по 2016 год средний класс страны увеличился почти на 3 млн человек, а продолжительность жизни боливийцев выросла на восемь лет, с 64 до 72 лет. Уровень официальной безработицы в стране составляет 4,5%.