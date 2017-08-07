Калуга, 7 августа, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Жители калужской деревни Высокое обратились в прокуратуру Думиничского района с жалобой на «Калугаоблводоканал» из-за прорыва водопровода и воды ненадлежащего качества. Как сообщила 7 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Серова, в ходе проверки установлено, что поставщик игнорировал свои обязанности по ежегодному проведению планово-профилактического ремонта водопроводной сети, ремонт не осуществлялся с августа 2014-го.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

Действия «Калугаоблводоканала» привели к аварии на водопроводе и повлекли нарушение прав граждан на получение коммунальных услуг.

Всего за первое полугодие 2017 года в органы прокуратуры Калужской области поступило порядка 15 тыс. обращений. Непосредственно прокурорами разрешено порядка 7 тыс. обращений, ещё 5 тыс. обращений направлены для рассмотрения в другие ведомства и органы. По результатам рассмотрения заявлений было выявлено около 3 тыс. нарушений закона, внесено более 1,5 тыс. актов прокурорского реагирования. 300 обращений были связаны с вопросами нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона.

Отметим, что по-прежнему высоким остается и число обращений в связи с нарушениями трудового законодательства. В первом полугодии 2017 года прокурорами разрешено 630 таких жалоб, более половины из них признаны обоснованными и удовлетворены.

Так, Кировской межрайонной прокуратурой в интересах работников ОАО «Кировский завод» направлено около 300 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате на сумму 17 млн рублей В настоящее время уже погашена задолженность в размере 13 млн рублей.

Также стабильным остается число обращений граждан в связи с нарушениями жилищного, земельного законодательства, ПДД, а также проблемами в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Прокурорами области разрешено около 1,5 тысячи обращений на действия и решения дознавателя и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. В ходе проверок установлены факты ненадлежащего качества доследственных проверок, расследования уголовных дел, волокиты при проведении проверок. Одновременно при выявлении нарушений уголовно-процессуального законодательства прокурорами незамедлительно принимались меры прокурорского реагирования», — заявила Наталья Серова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области появится виртуальная юридическая приёмная для жителей. Такое решение было принято на расширенном заседании совета калужского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».