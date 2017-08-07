Воронеж, 7 августа, 2017, 09:57 — ИА Регнум. В Воронеже на 94-м году жизни умерла первая исполнительница песни «Ой, мороз, мороз» Мария Уварова, сообщает МИР 24 со ссылкой на представителя Липецкого областного центра культуры, народного творчества и кино.

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«Мария Уварова, в девичестве — Морозова, создавшая с супругом в Липецке народный ансамбль русской песни «Россиянка», умерла в Воронеже на 94-м году жизни. Ранее она была солисткой Воронежского хора и написала книгу о том, что является автором песни «Ой, мороз, мороз», — сообщил собеседник агентства.

По словам Алексея Овчинникова, заведующего отделом региональной культуры Липецкого областного краеведческого музея, Уварова сочинила песню «Ой, мороз, мороз» в 1954 году, после чего её записали на пластинку, однако своё авторство певица официально не зарегистрировала.

«С супругами Уваровыми в хоре пела известная Мария Мордасова, которая удивилась: «Что же ты деньги не получаешь за авторство?» И тогда Уваровой стали начислять какие-то суммы за обработку песни, хотя это совсем не те суммы, которые полагаются автору», — добавил Овчинников.

По его словам, певица написала книгу «Ой, мороз, мороз», где подробно вспоминала, как вечерами сочиняла песню. В книге Мария Уварова призналась, что может поклясться перед всем миром, что это именно её песня, хотя никаких документов-доказательств у неё нет, только свидетели по Воронежскому хору.

Напомним, в 1969 году супруги Уваровы создали в Липецке ансамбль русской песни «Россиянка», которому позже были присвоены звание народного и имена основателей коллектива.