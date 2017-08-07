Москва, 7 августа, 2017, 09:48 — ИА Регнум. «Сейчас игроки на сырьевых площадках пытаются снова поверить в нефть и осторожно покупают Brent надежде на то, что сланцевая отрасль США действительно замедлит активность и новые инвестиции», — отметил он.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«Небольшой сигнал пришел с этого фронта 4 августа — число буровых установок сократилось на одну единицу. Этого оказалось недостаточно, чтобы подтолкнуть актив к росту, но все же говорит о том, что компании действительно решили сделать паузу после недавнего периода низких цен», — считает эксперт.

«В ближайшие дни важным драйвером для Brent станет встреча технического комитета ОПЕК в Абу-даби 7 августа. Однако если не будет принято никаких новых решений, влияние этого события на поведение цен будет непродолжительным и ограниченным. Позитивные комментарии на тему высокой дисциплины исполнения договоренностей способны поддержать котировки, но вряд ли вызовут устойчивое ралли с пробоем уровня $53», — пояснил Салас .

«Также традиционно немалое влияние на черное золото окажут данные по запасам и добыче в Штатах. Если показатели вернутся к росту, быков на рынке поубавится. Но при выходе благоприятных цифр Brent может привлечь новую волну покупок, хотя эффект вряд ли будет масштабным и длительным», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 7 августа мировые цены на нефть резко поднялись. На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре подскочили до $52,38 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись до $49,58 за баррель.

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