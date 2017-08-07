Черногорск, Хакасия, 7 августа, 2017, 09:38 — ИА Регнум. В Хакасии глава города Черногорска Василий Белоногов попал под уголовное преследование.

Уголовное дело

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском следственном управлении СКР, в отношении 61-летнего градоначальника возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления»).

По предварительным данным, с октября 2016 по 27 июня 2017 года Белоногов организовал безвозмездное выполнение строительных и монтажных работ на авто-моечном комплексе, возведенном на земельном участке, находящемся в собственности его супруги. Работы выполняло одно из муниципальных предприятий, учреждённое администрацией города Черногорска, а также другие коммерческие строительные организации, что повлекло существенное нарушение их законных интересов.

Задержание Белоногова прокомментировал глава Хакасии Виктор Зимин. Комментарий главы региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал пресс-секретарь Зимина Николай Денисов.

«К главе Черногорска Белоногову Василию Васильевичу есть претензии со стороны правоохранительных органов. Он давно (второй срок) работает в должности главы, и есть значительная часть жителей, у которой он пользуется большим уважением. Однако моя позиция в этом вопросе неизменна — все равны перед законом. Я хочу подчеркнуть, что вину человека может установить только суд», — сказал руководитель республики.

Справка: Василий Белоногов родился 30 апреля 1956 года в городе Абакане. В 1980 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-механик», работал в Черногорской автобазе № 7. В 1982 году поступил на службу в ГАИ ОВД города Черногорска, работал заместителем начальника УГИБДД МВД Республики Хакасия, УВД города Абакана. В 2000 году окончил Современную гуманитарную академию по специальности «юрист». В феврале 2007 года был назначен управляющим делами администрации города Черногорска. С декабря 2007 года — первый заместитель главы Черногорска. В январе 2009 года был назначен исполняющим обязанности главы города. 17 января 2010 года избран главой Черногорска.

Черногорск — город в Хакасии площадью 118 кв. км. Количество населения по состоянию на 1 января 2017 года — 77 089 человек.