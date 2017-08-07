Веллингтон, 7 августа, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Капитан грузового судна Великобритании Shanci Энтони Бэйкер был арестован за пьянство на рабочем месте, сообщает 7 августа Agence France-Presse.

ThePixelman Арест

Бэйкер был оштрафован и отстранен от работы после того, как в его крови было обнаружено пятикратное превышение допустимой дозы алкоголя.

Решение провести тест на алкоголь было принято после того, как грузовой корабль водоизмещением 40 тыс. тонн испытал некоторые сложности с причаливанием к порту Марсден в Новой Зеландии.

Бэйкер был арестован и отправлен под стражу, позже он признался в нарушении морского законодательства Новой Зеландии, и был оштрафован на 3 тыс. новозеландских долларов ($ 2 тыс. 222).

По словам адвоката бывшего капитана, его подзащитному будет трудно найти подобную профессию в будущем.

Напомним, 53-летний капитан Энтони Бэйкер не находился на дежурстве во время причаливания судна, тем не менее он все-таки был привлечен к ответственности.