Киев, 7 августа, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Разведкой и добычей золота и полиметаллических руд в Закарпатье на Украине займется американская компания Avellana Gold, заявил глава государственной службы геологии и недр Украины Николай Бояркин, сообщает пресс-служба ведомства.

Золото самородок

Avellana Gold намерена вложить в проект по разработке недр Украины $100 млн, чтобы построить новый комплекс, «которого Украина не имела последние 20 лет». При этом в компании сообщили, что со стороны инвестора все готово для реализации проекта, остается вопрос в бюрократической системе Украины — некоторые документы до сих не выпущены.

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В пресс-службе Госгеонедр Украины отметили, что за все 25 лет после развала СССР на Украину впервые пришла юниорская добывающая компания. В случае, если проект окажется успешным, правительство Украины ожидает реализации проектов от еще «двух или трех юниорских компаний».

Напомним, юниорские компании широко распространены в Канаде и США. Главным видом деятельности юниорских компаний является разведка минерально-сырьевого актива и последующая продажа прав на разработку месторождения добывающим компаниям.

Avellana Gold в 2016 году приобрела Карпатскую горнодобывающую компанию и Западную разведочную компанию, что позволяет американской фирме одновременно и разведывать, и добывать полиметаллические руда на трех месторождениях Западной Украины.