Пекин, 7 августа, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 7 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7228 юаня за доллар. Таким образом, в первый рабочий день 33-й недели доллар США укрепился еще на 96 базисных пунктов.

Xinhua Доллар и Юань

Новость об укреплении американской валюты не стала сюрпризом для большинства экономистов. Накануне западные аналитики прогнозировали ослабление юаня на фоне резкого скачка курса, зарегистрированного в конце июля — начале августа, пишет «Чжунго жибао».

В Пекине в очередной раз подчеркнули, что любые колебания курса валюты в пределах 2% не оказывают никакого влияния на темпы восстановления национальной экономики страны. Причиной зарегистрированного ослабления юаня, по мнению китайских специалистов, стала финансовая активность третьих стран.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 4 августа центральный паритетный курс китайской валюты к доллару США составил 6,7132 юаня за доллар.