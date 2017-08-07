Москва, 7 августа, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Составлен рейтинг самых дешевых иномарок, представленных на рынке России, список 6 августа опубликовало издание Daily-Motor.

ООО «Ниссан Мануфэкчуринг РУС» Два Datsun on-DO

Место лидера в августе 2017 года досталось автомобилю Datsun on-DO, его начальная стоимость на данный момент составляет 436 тыс. рублей. Машина оборудована двигателем объемом 1,6 л и мощностью 82 л.с.

Вторую строчку занял компактный Ravon R2, в минимальной комплектации автомобиль можно приобрести за 439 тыс. рублей, на него будет установлен 1,2 — литровый мотор, мощностью 85 л.с.

Замыкает ТОП-3 седан Ravon Nexia, его базовая цена составляет 449 тыс. рублей. На четвертой строчке расположился Brilliance H230, в базовой версии эта машина получит двигатель объемом 1,5 л и механическую коробку передач, её стоимость составит 459 тыс. 900 рублей.

Пятое место также занял автомобиль китайского производства Faw Oley, стоимость его базового варианта составляет 470 тыс. рублей, за эту сумму покупатель получит 1,5-литровый двигатель мощностью 102 л.с. и механическую трансмиссию.

Издание напоминает, что в июле 2017 года первое место в рейтинге занял автомобиль Lifan Smily, он предлагался по цене 369 тысяч 900 рублей. Однако эта модель пропала с официального сайта китайского автопроизводителя и по этой причине не была включена в список.