Пекин, 7 августа, 2017, 08:21 — ИА Регнум. В Китае построили радиотелескоп для изучения пульсаров, черных дыр, а также поиска экзопланет и признаков внеземной жизни. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Chjaa.bao.ac.cn FAST

Огромная «тарелка-телескоп» была построена в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Китайские ученые с помощью телескопа могут изучать далекие объекты в космосе, такие как пульсары и черные дыры, а также вести поиск потенциально обитаемых планет.

Сообщается, что объект возводился в течение пяти лет, а на его строительство было потрачено около $180 млн. Телескоп позволит получить точную настройку координат наблюдаемого объекта.

Отмечается, что площадь телескопа приблизительно равна площади 30 футбольных полей. Радиотелескоп также является крупнейшим в мире среди телескопов с заполненной апертурой.