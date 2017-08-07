Вашингтон, 7 августа, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора согласились оказать максимальное давление на КНДР, сообщает 7 августа Reuters.

O-stranah.ru Чучхе. КНДР

Также речь шла о продолжении санкционной политики в отношении Северной Кореи. В свою очередь, Китай выразил надежду на скорейшее возобновление контактов между Сеулом и Пхеньяном.

Телефонный разговор между Муном и Трампом продолжался в течение часа, помимо санкций, стороны обсудили углубление двустороннего сотрудничества в преддверии запланированных военных учений.

«Лидеры обязались в полной мере выполнять все резолюции в отношении КНДР, а также призвали мировое сообщество следовать их примеру», — говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, 5 августа СБ ООН единогласно ввел санкции в отношении Северной Кореи за ее ракетные испытания. По словам экспертов, это может сократить валютные поступления в бюджет страны на одну треть.

Санкции коснутся северокорейского угля, железа, руды, свинца и других экспортируемых ресурсов, играющих серьезную роль в экономике страны.