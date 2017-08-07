Москва, 7 августа, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Участники рынка нефти спокойно восприняли данные Baker Hughes по числу буровых установок в США. Общее число буровых установок сократилось на четыре единицы, до 954 штук. Число нефтяных буровых установок выросло на одну единицу, до 765 штук. Число газовых буровых установок снизилось на три единицы, до 189 штук.

Vneconomy.vn Нефть

Трейдеры ждут результатов встречи технического комитета ОПЕК+. 7−8 августа на встрече в Абу-Даби будет обсуждаться выполнение обязательств по сокращению нефтедобычи под председательством России и Кувейта, в присутствии представителей Саудовской Аравии.

Сегодня, 7 августа, нефть торгуется в небольшом минусе. За баррель Brent дают $52,22 (-0,30%). Скорее всего, после завершения консолидации около уровня $52 рост котировок продолжится. Для покупателей хорошим знаком станет рост котировок выше $52,90, плохим — очередное падение ниже $51,35.

Напомним, 4 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,78%, до $52,42 за баррель, WTI — на 1,09%, до $49,73 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $50,69 за баррель.

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