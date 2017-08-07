Москва, 7 августа, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Все самое интересное началось после публикации отчета Минтруда США. В июле увеличилось количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, выросла средняя почасовая заработная плата и доля экономически активного населения. Безработица в стране снизилась.

ИА REGNUM Рубль

Сильный отчет Non-Farm Payrolls спровоцировал закрытие коротких позиций по американской валюте. Курс евро рухнул к доллару на 150 пунктов, до 1,1728, к рублю — на 2%, до 70,28 рубля. Курс доллара снизился на 0,95%, до 59,84 рубля.

Сегодня, 7 августа, нефть торгуется в небольшом минусе. Несмотря на резкий отскок доллара, в пятницу торги по нефти завершились ростом. Ожидаю, что после завершения консолидации рост котировок продолжится. Покупатели не успокоятся, пока не достигнут отметки $54,50.

По паре доллар/рубль ожидается снижение к уровню 59,70 рубля. Не исключено возвращения цены к уровню 60,13 рубля. На фоне восстановления евро к доллару на рынке Форекс по паре евро/рубль ожидается рост до 70,90 рубля.

Напомним, 4 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 39,00 коп. (-0,65%), до 59,97 руб., курс евро — на 104,75 коп. (-1,46%), до 70,60 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,9 млрд (-14,70%), евро/рубль — 285,0 млн евро (-3,84%).

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