Варшава, 7 августа, 2017, 07:17 — ИА Регнум. Польша готова рассмотреть возможность закупки голубого топлива из США, в случае если цены на газ будут конкурентоспособными. Об этом заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский в интервью РИА «Новости».

Flickr user lightgraphs Танкер сжиженного природного газа

"Пока газ из США значительно дороже (чем из Катара или России), — говорит он. — Однако если они (власти США) предложат контракт, который сможет составить конкуренцию импорту газа из Катара или других регионов, мы можем рассмотреть его».

Дипломат напомнил, что польская сторона пару месяцев назад приняла «один или два танкера с сжиженным газом из США».

«Это был пилотный проект, чтобы удостовериться в технической возможности импорта газа из США, — говорит Ващиковский. — Это был успешный проект, однако сейчас мы просто ожидаем условий <…> будущего контракта».

Отметим, что поставка голубого топлива в Европу соответствует национальным интересам Вашингтона, так как к 2020 году президент Дональд Трамп хочет, чтобы США стали третьим крупнейшим в мире экспортером природного газа, что поспособствует уменьшению торгового дефицита в его стране.

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