Москва, 7 августа, 2017, 07:17 — ИА Регнум. "Первый момент, резолюция направлена против Северной Кореи, Ирана и России. Северная Корея и в Соединенных Штатах, и во всем, так сказать, «цивилизованном» западном сообществе является государством-изгоем, не имеющим права на существование, и режимом, который надо убрать. Иран — государство, где власть надо менять. И вот в эту компанию нелегитимных государств американский прошлый истеблишмент поставил Россию. Вас ввели в ранг государства, режим которого нелегитимен. Это первое», — отметил эксперт.

Ввласенко Киев, ул. Грушевского. 22.01.2014

По словам Кедми, новый санкционный пакет содержит как обязательную к исполнению и неотменяемую часть, так и ту часть, которая может проводиться «факультативно», что и позволяет понять истинные намерения Трампа.

«Второе, этот закон, у него есть две части: одна — обязательная, эта обязательная часть вводит все санкции, которые приняли Соединенные Штаты в прошлом в ранг устойчивой позиции, еще более устойчивой, чем был закон Джексона — Веника, практически нельзя будет отменить без согласия Конгресса. А вторая часть — необязательная, она разрешительная. И тогда вопрос, будет ли американский президент проводить старую политику вопреки своим решениям или принимать то, что ему позволяют санкции, но его не обязывают».

Напомним, что 2 августа президент США Дональд Трамп подписал «антиконституционный» пакет санкций против России, после чего в социальной сети Twitter заявил, что ответственность за ухудшение отношений между США и Россией несет Конгресс.