Ядерная угроза в мире и «бюрократический футбол» в регионах: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Режим нераспространения: РФ призывает КНДР отказаться от ядерной программы;
- Уйти, чтобы вернуться: США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения;
- И вновь российский след: Молдавия будет судить «российского шпиона»;
- Политика вне политики: на Украине завели уголовное дело против немецкой группы Scooter;
- «Бюрократический футбол»: Путин считает, что не все руководители его услышали;
- Подстраховались: Бюджетным деньгам придумали дополнительную защиту.