Москва, 7 августа, 2017, 05:23 — ИА Регнум. Иллюзии того, что с Западом можно будет примириться, необходимо отбросить, впрочем, как и иллюзию того, что Европа или Китай скажет слово против мировой финансовой олигархии, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров 6 августа в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия угрожает существованию США

"Я думаю, что давление будет продолжаться, я думаю, задача все-таки стоит в решительной победе над Россией в каком-то виде: либо в расчленении, либо как получится», — объяснил режиссер свое видение политики Запада в отношении России.

Размышляя о подписанном недавно президентом США Дональдом Трампом новом пакете санкций против России, Шахназаров отметил, что, судя по характеру самого пакета, впервые, на его взгляд, на передний план вышла из тени глобальная финансовая олигархия.

«Тем более меня вообще вот этот пакет санкций, он чем характерен? Вот заметьте, в нем это фактически финансовые санкции. Это впервые, на мой взгляд проявилась та главная истинная сила в американском истеблишменте, которая управляется Соединёнными Штатами и миром — это финансовая олигархия. Она до сих пор была в тени… И вот в принципе послание состоит в том: «Ребята, мы контролируем мир, вы по своей глупости после распада СССР вошли в этот мир. Вот имейте в виду, что мы можем все это прикрыть», — заметил Шахназаров.

Кинорежиссер также уверен, что ни Европа, ни Китай при этом не решатся сказать слова против, поскольку сами глубочайшим образом интегрированы в глобальную финансовую элиту.

«И что бы там ни говорила Европа… более того, я думаю, что и Китай не решится на какие-то действия, потому что Китай, на самом деле, достаточно серьезно вошел в эту финансовую систему и Китай очень зависит от американского рынка… И это очень серьезный сигнал», — завершил мысль эксперт.

Напомним, что 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России, который впоследствии сам же назвал антиконституционным, чем вызвал недоумение. Новый пакет санкций фактически будет карать не только некоторые российские компании, но также может распространяться на западные, ведущие сотрудничество с Россией.