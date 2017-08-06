Краснодар, 6 августа, 2017, 21:58 — ИА Регнум. 6 августа «Краснодар» и «Урал» сыграли матч 4-го тура РФПЛ на стадионе «Краснодар». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей из Екатеринбурга.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

На 15-й минуте матча армянский защитник Вараздат Ароян открыл счет ударом головы после навеса Николая Димитрова со штрафного — 0:1.

В компенсированное время шведский защитник Андреас Гранквист сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.

Статистика матча («Краснодар"/"Урал»)

Удары 17/8

Удары в створ 10/2

Владение 59%/41%

Фолы 16/7

На данный момент «Урал» идет на 9-м месте с 6-ю очками. «Краснодар» поднялся на 5-ю строчку, набрав 7 очков.

Составы на матч:

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Газинский, Подберезкин, Каборе, Клаессон, Мамаев, Жоаозиньо.

«Урал»: Годзюр, Ароян, Балажиц, Меркулов, Бикфалви, Димитров, Григорьев, Фидлер, Емельянов, Ильин.

Главный арбитр матча: Алексей Николаев.

Предупреждения: Фидлер — 12.

Голы: Ароян 15 — 0:1, Гранквист 90+1 — 1:1.