Рим, 6 августа, 2017, 21:30 — ИА Регнум. В итальянском городе Вальи-Сотто открыли памятник российскому офицеру Александру Прохоренко, весной 2016 года погибшему при выполнении боевого задания в Сирии. Об этом заявил РИА «Новости» мэр Вальи-Сотто Марио Пулья.

Цитата скриншот с сайта youtube, NoiTv Lucca Памятник российскому офицеру Александру Прохоренко в Италии

«Мы очень ценим политику, которую проводит президент РФ Владимир Путин в плане борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — говорит он. — И было справедливо отдать почести солдату, который отдал свою жизнь ради всех нас, потому что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это настоящая мировая угроза».

По словам градоначальника, поступком российского военного «может гордиться весь мир».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 марта 2016 года Минобороны РФ официально сообщило о гибели в бою 25-летнего офицера спецназа РФ в Сирии. Старший лейтенант Александр Прохоренко, окруженный террористами, героически погиб, вызвав удар авиации на себя. Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Александру Прохоренко было посмертно присвоено звание Героя России. Молодой человек был похоронен 6 мая в Оренбургской области, в своем родном селе Городки.